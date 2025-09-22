sam claflin coinvolto in omicidi e misteri nel trailer di lazarus nuova serie ideata da harlan coben

Arriverà il 22 ottobre sulla piattaforma di streaming Prime Video il nuovo progetto, di genere thriller, ideato dallo scrittore. Le opere di Harlan Coben continuano a trovare spazio sugli schermi ed è ora il turno di Prime Video che propone Lazarus, una nuova serie di cui sono stati condivisi il trailer. Il progetto con star Sam Claflin debutterà in streaming il 22 ottobre e si basa su una storia originale ideata dallo scrittore in collaborazione con Danny Brocklehurst. Cosa racconterà Lazarus Nel video pubblicato online si vede ciò che accade a Joel Lazarus, il personaggio affidato a Sam Claflin, che ritorna a casa dopo che il padre, Jonathan (Bill Nighy) si è tolto la vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

