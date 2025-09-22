Salvini | va bene diritto di sciopero ma normativa da rivedere
Milano, 22 set. (askanews) – Lo sciopero di oggi è stato indetto “da un sindacato di base, di estrema sinistra. L’ultima adesione è sotto al 7%”, sull’alta velocità “un solo treno è stato soppresso” mentre sui regionali c’è un “25% dei blocchi del servizio”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102,5. “La prossima settimana – ha ricordato – sono in programma 44 scioperi, 23 nazionali sui quali non possiamo intervenire, 21 a livello locale”. Ma comunque, ha ribadito, “i numeri sono in calo rispetto a tutte le ultime condizioni di sciopero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: salvini - bene
Ponte Stretto, Salvini: bene appoggio Meloni, 13 miliardi non li avevo
La Notte della Taranta fa ballare tutti. Bene 4 di Sera Weekend con l'intervista a Salvini
Terzo casello autostradale, Legacoop: "Bene il pressing del sindaco nei confronti del ministro Salvini"
Bene. Delle due l’una Matteo Salvini: o lasci la maggioranza che sostiene l’Ucraina o ti qualifichi da solo come un buffone. Uno che per la poltrona dice una cosa e ne fa un’altra. Purtroppo gli italiani sanno già a che categoria appartieni. - facebook.com Vai su Facebook
Non gliene va bene una. Meloni e Salvini avevano avuto il “colpo di genio”: infilare i 13,5 miliardi del Ponte sullo Stretto dentro il conto delle spese militari NATO. Un ponte “dual use” dentro il 5% del PIL che l’Italia si è impegnata a spendere entro il 2035. Geni - X Vai su X
Salvini: va bene diritto di sciopero ma normativa da rivedere; Pontida25, Zaia rilancia: “Continuità con la Lega alla guida del Veneto”; Smantellati tre bivacchi dei pusher nei boschi di Nibionno e Valgreghentino.
Salvini: va bene diritto di sciopero ma normativa da rivedere - Lo sciopero di oggi è stato indetto 'da un sindacato di base, di estrema sinistra. Lo riporta notizie.tiscali.it
Due giornate di sciopero per Gaza. Scontro tra Landini e Salvini - Oggi la prima mobilitazione di quattro ore indetta dalla Cgil. Riporta ilfoglio.it