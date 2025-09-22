Salvini smonta l' esercito europeo Mai in guerra per l' Ucraina

nostro inviato a Pontida (BG) Il volto è tirato, dopo le coliche dell'altro giorno, ma le idee sono affilate come sempre. Matteo Salvini si affaccia sul pratone di Pontida con un'invettiva contro la guerra: "Agli amministratori della Lega, sindaci, assessori e consiglieri chiedo di depositare domani una mozione in tutti i Comuni che ricordi che l'Italia è contro la guerra e che non manderemo mai i nostri figli a combattere in Russia e Ucraina. Non siamo in guerra contro nessuno". Non solo, Salvini aggiunge un "chiaro no all'esercito europeo e al debito europeo". Giorgia Meloni parla con insistenza della necessità di costruire la gamba europea della Nato, lui ripete una sfilza di no, no a tutte le iniziative che mirano in qualche modo a puntellare quell'edificio traballante che è la Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salvini smonta l'esercito europeo. "Mai in guerra per l'Ucraina"

In questa notizia si parla di: salvini - smonta

