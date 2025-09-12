Sotto le gambe del portiere! Il primo gol di Gloukh è pura magiaOroscopo Paolo Fox Settimanale dal 22 al 28 Settembre 2025Ilaria Salis e l’immunità, Parlamento Ue si prepara al votoTrasporti, Ita Airways entra a far parte di AlisCalhanoglu festeggia la vittoria dopo Inter Sassuolo: «Continuiamo ...Yildiz Juve: non solo leader tecnico ma anche riferimento morale. A ...Pioggia di droni tra Russia e UcrainaOnu, al via Assemblea Generale. Veto degli Usa su GazaSciopero generale in Italia per Gaza: “Blocchiamo tutto”Usa, l’ultimo addio a Charlie KirkCarcere, donna si uccide a Perugia. Garante: situazione in Umbria è ...Maltempo, l’estate è finita. Allerta e frane al nordAl via a Gorizia il Consiglio episcopale permanente Cei. Parla Mons. ...Papa Leone XIV torna a pregare per la pace. Numerose iniziativeCoppa Italia 2025/2026, da domani il secondo turno: gli orari delle ...Maltempo, frana a Blevio: travolta auto nel comascoMilano, esonda il Seveso: allagamenti a Prato CentenaroMare e lavoro, porti e turismo: dite la vostra sulla Blue Economy ...Valle Santa, metro distante e pochi bus: "Chiediamo di poterci ...Sciopero nazionale, la Usb: "Blocchiamo tutto". In migliaia al corteo ...Cabiate sott’acqua, il Seveso esonda: evacuazioni e persone bloccate ...L'autunno 2025 debutta come un uragano, ed è solo l'inizioBlevio devastata dal nubifragio: le immagini delle frane e delle ...Perugia INforma, lo sport 'invade' piazza del BacioMedici, il Tar Lombardia ferma scorciatoie sui titoli esteri: "Anche ...L'agguato a colpi di pistola ai Rotoli e la faida tra famiglie dello ...Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempoGli studenti protestano sotto la pioggia: corteo pro Palestina per le ...Ecco perché l'Ordine dei medici di Monza sostiene il Brianza Pride, e ...Il Besta mette in vendita 10 immobili ricevuti da donazione e lascitiMilano è tra le province più "sportive" d'Italia secondo la ...Sciopero nazionale per Gaza, manifestanti bloccano la Fi-Pi-Li: ..."Boom Boom Bunny", Simone Tansini presenta il suo libro ai "mercoledì ...Convivialità e solidarietà tra i sapori d’autunno: la grande ...Gori: «Un errore non discutere a sinistra di sicurezza e immigrazione»Comfort, sicurezza e qualità certificata: nuovo look per la palestra ...Alan Friedman a Orsara per presentare 'La fine dell’impero americano'Volley, quinta settimana di preparazione per l’Elettromeccanica ...Controllato dai poliziotti si dà a una rocambolesca fuga: arrestatoMaltempo Roma e Lazio 22 settembre: dalle ore 20 pioggia e temporali, ...La nostra giornalista Giorgia Venturini è stata vittima di ...Minaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: la ...Mega guida alle migliori pizzerie d’Italia secondo il Gambero RossoControlli straordinari nel quartiere Picanello: un arresto e sanzioni ...Mara Venier ospita Giorgia Meloni a “Domenica In” e scoppia la ...Vaccino Covid, scienziati giapponesi ammettono: "Su oltre 2mila ...EcoFlow TRAIL: versatili mini power station portatiliBianca Atzei e Stefano Corti, la stoccata che toglie ogni dubbio: ...Strade come fiumi e persone bloccate nelle auto: una donna dispersaOrdine: “Allegri si agitava. Ecco i motivi. Occasione per misurare le ...Theodora Bugel, chi è la moglie di Roberto Ciufoli: “Era la mia ...Flavio e Cristiana cercano l'amore. Rosario è già fuori dai giochiAl San Sebastián Film Festival, l’attrice parla del clima di censura ...? “You Make Your Bed”: Il nuovo singolo di Camilla Buzzetti ...“Mareggiate ai Lidi, spiaggia dimezzata in 5 anni”Martina Franca: ladri in due negozi, stessa via e stesso settore Fine ...Massafra: aggredita, un arresto CarabinieriEcco i quattro percorsi di Skillherz per orientare i giovani alle ...Maltempo, esondazione Seveso: situazione critica, i Vigili del fuoco ...Scandone, tra tradizione e futuro: presentazione ufficiale alla cittàCalciomercato Atalanta: Lookman caso a chiuso. E a gennaio… Le ...“La Russia invaderà l’Europa, il 3 novembre inizierà così…”: la ...Sorpresa, è il web la nuova culla della Bellezza: ritorno al futuro ...Ricci e Schlein senza pudore: nelle Marche anche la macabra “tournée” ...Luciana Littizzetto brinda con l’immagine di Mao, ma non c’è niente ...Bambino di 6 anni annegato in piscina a Padova: condannati genitori e ...Torino in piazza per Gaza, in migliaia davanti a Porta Nuova: le ...Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: allagamenti nella zona di ...Migliaia di evacuazioni nelle Filippine per l’arrivo del super-tifone ...Corre per due chilometri nel tentativo di trovare aiuto e salvare il ...Nel 2024 la pressione fiscale vola al 42,5%: su di 1,3 punti in un ...Si sdraia sull’auto in corsa “per una sfida social” ma cade ...Magia di Sinner in allenamento: il pubblico fa “ooo” e si diverte, ...TikTok grida VL Court 3.0. È questa la sneakers del momento adatta a ...“Meloni a Domenica In senza contraddittorio”, è polemica: interviene ...“Scenario imprevedibile”. Mara Venier e Silvia Toffanin, la notizia ...“Ci fermiamo”. Doc, il comunicato ufficiale firmato da tutto il castMaltempo Italia: piogge torrenziali, una donna dispersa e persone ...Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a CagliariSerrature smart più abbordabili con le offerte WELOCK su Touch41 e ...Partita di calcio in «campo» a Murano, multati quattordici ragazzini. ...Sciopero per Gaza, Beyfin chiude i distributori: “Quello che accade è ...Anticipazioni Il paradiso delle signore dal 22 al 26 settembre 2025: ...La fine di the late show: il cugino fittizio di stephen colbert deve ...Blitz dei carabinieri ad Ostia con elicotteri e cavalli: arresti e ...Trenitalia–Cotral: dal 22 settembre treno+bus con un solo bigliettoVerstappen più ascoltato e "metodo Mekies": così la Red Bull è ...Moviola Inter Sassuolo, Calvarese ‘tira le orecchie’ a Marinelli: ...Infortunio Hien, l’Atalanta resta in attesa degli esami: cosa filtra ...Esasperazione per i crimini dei migranti, Olanda in rivoltaSciopero per Gaza, in migliaia in piazza a Milano: “Interrompere ...Un nuovo regolamento per la sicurezza pubblica: "Più chiarezza sugli ...Stop all'erogazione idrica a Salerno giovedì 25: la mappa dei disagiCampania, torna il maltempo: scatta l'allerta meteo per piogge e ...Nocera Superiore, consegnate e-bike alla Polizia MunicipaleUccise la moglie con un colpo di fucile, 14 anni e 10 mesi a Giorgio ...La Fabbrica Terranova apre le porte: visite e degustazioni di ...Festival della Libertà, Patrignani (Confcommercio Cesena): "Oltre ..."Furbetti" della patente, polizia in borghese tra i candidati degli ...Pickpocket in azione ai supermercati, arrestata una giovane a NovoliGiornate Europee del Patrimonio 2025, ai Musei del Bargello visite ...A Calenzano torna "Armonia", il festival dedicato al benessereArt exhibition "Visioni dionisiache” di Cristiana GiacchettiManifestazione pro-Gaza, chiusa l'uscita autostradale di Calenzano \ ...Crypto e droga dalla Spagna, arrestato un giovane nella Valle PelignaControlli del territorio ad Acireale, segnalati tre assuntori di ...Danneggia con un martello il muro del vicino e prende a bastonate ...Presìdi e sportelli anti bullismo: il consiglio comunale a sostegno ...Torna l'Appia day: quattro giorni per valorizzare il tracciato ...Auto di Cosimo Ferretti data alle fiamme: "Sembra di essere tornati ...L’Università delle Nazioni Unite arriva a Bologna: un nuovo centro ...Cardiomiopatia non ischemica, la ricerca Uniba: "Modello diagnostico ...Bari e le sue leggende: la Malombra e la morta BefanìStatale 115 e chiusura del viadotto Re: il Libero consorzio annuncia ...Rubano un'auto ma dimenticano una ricevuta all'interno: in due a ...Il vincitore del Pallone d’Oro 2025 trapela prima della ...James Van Der Beek sostituito nella reunion di Dawson’s Creek ...La cometa d’autunno presto visibile a occhio nudo ...Ragazzini 12enni multati perché giocano in piazza a Murano: la storia ...Addestratore ucciso da una delle sue tigri negli Stati UnitiIncredibile a Nesima: 95enne minaccia il vicino, gli prende a ...Orsini indica la via al governo: “Bene l’upgrade del rating, ma serve ...Che cosa vedere in tv stasera 22 settembre 2025, tutti i programmi da ...Netanyahu gestisce fondi Qatar che finanziano Hamas: strategia di ...Russia, l’allarmismo dell’ex comandante Nato in Europa Richard ...Meloni a Domenica In, Schlein: "Pranzo in tv? Parli di Gaza, non di ...Alternativa a Starlink, la Russia ne sta sviluppando unaPerché Eni vuole l’energia da fusione di Commonwealth Fusion Systems, ...Bret Hart: “Goldberg non mi ha mai risarcito per l’infortunio”Pallone d’Oro 2025, c’è anche un calciatore del Napoli tra i ...LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cremonese 0-0: ha inizio il match!In fiamme foto di Meloni e NetanyahuDubbi silenziati: Modric domina anche in Serie A. Due dati ...Efficienza energetica, Lombardia a due facce: la classifica delle ...LIVE Musetti-Shevchenko 1-0, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia il ...Ciclismo, prima medaglia azzurra ai Mondiali a Kigali. Federica ...Ryder Cup 2025: i selezionati dell’Europa ai raggi X. Nessun ...Konami sonda i fan: verso il remake di Metal Gear Solid?Ciro Grillo, oggi la sentenza al processo per stupro di gruppoIn una birreria storica di Monaco, la supermodella tedesca si scatena ...Aereo per Bologna in ritardo di 5 ore, rimborso di 500 euro ai ...Martina Franca: due furti in negozi, stessa via e stesso settore Fine ...ASL Avellino e Fondazione Onda ETS insieme per la prevenzione ...Sciopero per Gaza, a Napoli manifestanti sfondano il blocco e ...La pizza parla coreano: a Seoul il primo Contest Polselli consacra il ...“Posso morire in pochi secondi se esplode”. Costantino Vitagliano, la ...Sciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma TerminiProcesso a Grillo Jr, attesa la sentenzaFumarola (Cisl): "Sciopero? Per condannare guerre a Gaza e in Ucraina ...Mercatino dei Ragazzi e Calcit in scena, raccolti 19.310 euro

Sciopero per Gaza, Beyfin chiude i distributori: “Quello che accade è aberrante”

Firenze, 22 settembre 2025 – Uno sciopero particolare, quello odierno per Gaza, che ha riscosso ade... ► lanazione.it

Bari e le sue leggende: la Malombra e la morta Befanì

Bari e le sue Leggende: La Malombra e la Morta Befanì Domenica 28 – ore 18.30Un percorso tra miste... ► baritoday.it

Stop all

Salerno Sistemi ha comunicato che giovedì 25 settembre dalle ore 9:00 alle ore 16:00 sarà sospesa ... ► salernotoday.it

Strade come fiumi e persone bloccate nelle auto: una donna dispersa

Il maltempo sta sferzando il Nord Italia con piogge torrenziali e allagamenti che hanno già fatto ... ► today.it

Martina Franca: due furti in negozi, stessa via e stesso settore Fine settimana

Stando a testimonianze di commercianti, sono stati presi di mira dai ladri due negozi di ottica nel... ► noinotizie.it

Torino in piazza per Gaza, in migliaia davanti a Porta Nuova: le immagini dall’alto

Piazza Carlo Felice, antistante la stazione Porta Nuova di Torino, gremita di migliaia di studenti... ► ilfattoquotidiano.it

Netanyahu gestisce fondi Qatar che finanziano Hamas: strategia di tenere vivo "terrorismo" per annientare Gaza e mantenere potere in Israele

Il premier israeliano avrebbe consentito e sovrinteso ai flussi finanziari del Qatar verso Hamas, ... ► ilgiornaleditalia.it

Giornate Europee del Patrimonio 2025, ai Musei del Bargello visite guidate e attività gratuite

Il 27 e il 28 settembre 2025 i Musei del Bargello aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio ... ► firenzetoday.it

Statale 115 e chiusura del viadotto Re: il Libero consorzio annuncia interventi per gestire il traffico

Saranno avviati a breve i lavori di manutenzione su due arterie secondarie ma cruciali per la viab... ► agrigentonotizie.it

Luciana Littizzetto brinda con l’immagine di Mao, ma non c’è niente da ridere (video) FdI: nostalgie sinistre

Luciana Littizzetto è tornata, ma c’è poco da ridere: la rossa comica torinese ha postato un video... ► secoloditalia.it

Processo a Grillo Jr, attesa la sentenza

AGI - È ripresa stamattina nel tribunale di Tempio Pausania (Sassari) l'udienza per la sentenza di ... ► agi.it

Fumarola (Cisl): "Sciopero? Per condannare guerre a Gaza e in Ucraina abbiamo scelto un

"Abbiamo scelto di non incendiare ma di costruire. Abbiamo fortemente criticato e condannato quello... ► ilfoglio.it

Magia di Sinner in allenamento: il pubblico fa “ooo” e si diverte, lui esulta ironicamente | Il video diventato virale

Jannik Sinner è pronto al rientro in campo e scalda i motori a Pechino, dove tra giovedì e venerdì ... ► ilfattoquotidiano.it

Nocera Superiore, consegnate e bike alla Polizia Municipale

A Nocera Superiore gli agenti della Polizia Municipale hanno ricevuto nuove biciclette a pedalata ... ► salernotoday.it

Papa Leone XIV torna a pregare per la pace. Numerose iniziative

Il Papa è tornato a pregare per la pace. Oggi, a Roma, numerose iniziative a sostegno del suo appel... ► tv2000.it

Sciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma Termini

Circa 20 mila persone, tra studenti e altri manifestanti, si sono radunate alla Stazione Termini per... ► tg24.sky.it

Vaccino Covid, scienziati giapponesi ammettono: "Su oltre 2mila inoculati la metà ha calo di anticorpi, difesa immunitaria di sieri mRNA poco efficace"

Un team di ricercatori dell'Università di Nagoya ha sollevato interrogativi sugli effetti provocat... ► ilgiornaleditalia.it

Il Besta mette in vendita 10 immobili ricevuti da donazione e lasciti

La Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta mette in vendita 10 immobili ricevuti tramite... ► milanotoday.it

Perugia INforma, lo sport

Un week end a tutto sport. Sabato 20 e domenica 21 settembre in piazza del Bacio è andata in scena... ► perugiatoday.it

“Meloni a Domenica In senza contraddittorio”, è polemica: interviene anche la Rai

Domenica 21 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Domenica In: un app... ► dilei.it

Volley, quinta settimana di preparazione per l’Elettromeccanica Angelini. Milella inserita nel roster

Finalmente al completo il roster dell’Elettromeccanica Angelini Cesena 2025/26, con Giada Benazzi ... ► cesenatoday.it

Alternativa a Starlink, la Russia ne sta sviluppando una

L'agenzia spaziale al lavoro su Project Dawn, un nuovo sistema satellitare per la trasmissione di da... ► wired.it

Konami sonda i fan: verso il remake di Metal Gear Solid?

Era il 1998 quando sulla prima PlayStation usciva un titolo destinato a fare epoca: ‘Metal Gear Sol... ► quotidiano.net

Sciopero nazionale, la Usb: "Blocchiamo tutto". In migliaia al corteo di Rimini per la pace a Gaza

Migliaia di persone hanno preso parte anche a Rimini, nella mattinata di lunedì (22 settembre), al... ► riminitoday.it

“Posso morire in pochi secondi se esplode”. Costantino Vitagliano, la confessione choc sulla sua malattia

Costantino Vitagliano è tornato a parlare in televisione del suo stato di salute. Dopo aver rivelat... ► caffeinamagazine.it

Massafra: aggredita, un arresto Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Una brutale aggressione, culminata con un sequest... ► noinotizie.it

Danneggia con un martello il muro del vicino e prende a bastonate pure l’auto: denunciato 95enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato un 95enne di Bronte per danneggia... ► cataniatoday.it

Mercatino dei Ragazzi e Calcit in scena, raccolti 19.310 euro

Arezzo, 22 settembre 2025 –  Raccolti euro 19.310 totali dalla 23° edizione del mercato dei Ragazzi... ► lanazione.it

Un nuovo regolamento per la sicurezza pubblica: "Più chiarezza sugli obblighi dei privati". L

Negli ultimi mesi non sono mancati gli interventi comunali per risolvere pratiche legate a problem... ► viterbotoday.it

Art exhibition "Visioni dionisiache” di Cristiana Giacchetti

Le opere dell'artista prendono vita da un "viaggio arrischiante", in quanto frutto di un percorso ... ► firenzetoday.it

Ricci e Schlein senza pudore: nelle Marche anche la macabra “tournée” sulla lapide delle vittime dell’alluvione

Settimane intere di campagna elettorale condotte come speculatori pronti a gettarsi su qualsiasi t... ► secoloditalia.it

LIVE Musetti Shevchenko 1 0, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: inizia il match con l’azzurro a caccia della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 GAME MUSETTI!! Lorenzo chiude il primo, ottimo, game ... ► oasport.it

Sciopero per Gaza, a Napoli manifestanti sfondano il blocco e occupano la stazione centrale: tensione con la polizia

I manifestanti pro Palestina scesi in piazza a Napoli hanno assaltato la stazione ferroviaria centr... ► ilfattoquotidiano.it

Il vincitore del Pallone d’Oro 2025 trapela prima della cerimonia, la tradizione è rispettata

A poche ore dalla cerimonia di Parigi in cui stasera sarà reso noto ufficialmente il vincitore del ... ► fanpage.it

James Van Der Beek sostituito nella reunion di Dawson’s Creek da Lin Manuel Miranda per motivi di salute

James Van Der Beek salta la reunion di Dawson's Creek prevista lunedì sera a New York per motivi di... ► fanpage.it

Pallone d’Oro 2025, c’è anche un calciatore del Napoli tra i candidati: è in corsa per il premio!

Manca ormai pochissimo all’assegnazione del Pallone d’Oro 2025. Tra i candidati finali, spicca anch... ► spazionapoli.it

Dubbi silenziati: Modric domina anche in Serie A. Due dati sorprendono davvero

Milan, Luka Modric è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro l'Udinese. Le sue pag... ► pianetamilan.it

Sciopero generale in Italia per Gaza: “Blocchiamo tutto”

“Blocchiamo tutto”. Con questo slogan, oggi, in Italia, una giornata di sciopero per chiedere la fi... ► tv2000.it

Maltempo, frana a Blevio: travolta auto nel comasco

Vigili del fuoco in azione tra Como e Blevio dove, a causa del maltempo che ha gravemente colpito l... ► lapresse.it

Flavio e Cristiana cercano l

L’appuntamento è fissato per le 14:45: oggi, lunedì 22 settembre prende il via una nuova edizione,... ► iodonna.it

Aereo per Bologna in ritardo di 5 ore, rimborso di 500 euro ai passeggeri

Bologna, 22 settembre 2025 –  Un ritardo di oltre cinque ore è costato caro a Ryanair, che ha dovut... ► ilrestodelcarlino.it

LIVE PRIMAVERA – Napoli Cremonese 0 0: ha inizio il match!

Quinta giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Cremonese, di scena allo Stadio “G.Piccolo”... ► spazionapoli.it

Sorpresa, è il web la nuova culla della Bellezza: ritorno al futuro creativo, l’eterna vocazione

Due incontri, organizzati a pochi giorni di distanza, offrono l’occasione per aprire una riflessio... ► secoloditalia.it

Presìdi e sportelli anti bullismo: il consiglio comunale a sostegno delle vittime

BRINDISI - Il consiglio comunale di Brindisi scende in campo contro il bullismo. È passato all'una... ► brindisireport.it

Pickpocket in azione ai supermercati, arrestata una giovane a Novoli

Venerdì pomeriggio le volanti della polizia sono intervenute per la segnalazione di un furto in at... ► firenzetoday.it

TikTok grida VL Court 3.0. È questa la sneakers del momento adatta a tutte le tasche

Le indossi con pantaloni eleganti, blazer e camicia, oppure le abbini a jeans, maglioncino leggero ... ► dilei.it

Nel 2024 la pressione fiscale vola al 42,5%: su di 1,3 punti in un anno, è record dal 2020. I dati Istat e cosa c’è dietro

Cattive notizie per il governo Meloni, che ha fatto della riduzione delle tasse un cavallo di batta... ► ilfattoquotidiano.it

Rubano un

Due uomini sono finiti a processo con l’accusa di avere rubato un’auto a Porto Empedocle, poi ritr... ► agrigentonotizie.it

Ecco perché l

A Monza anche i medici sostengono la comunità arcobaleno. L'Ordine dei medici chirurghi e odontoia... ► monzatoday.it

Ryder Cup 2025: i selezionati dell’Europa ai raggi X. Nessun italiano, c’è quasi tutto il blocco di Roma

Andiamo a scoprire, o meglio a riscoprire visto che per undici dodicesimi questa è la squadra europ... ► oasport.it

Martina Franca: ladri in due negozi, stessa via e stesso settore Fine settimana

Stando a testimonianze di commercianti, sono stati presi di mira dai ladri due negozi di ottica nel... ► noinotizie.it

La fine di the late show: il cugino fittizio di stephen colbert deve concludere la serie

Il futuro del celebre The Late Show di Stephen Colbert si avvicina a un momento cruciale, con la po... ► jumptheshark.it

Cardiomiopatia non ischemica, la ricerca Uniba: "Modello diagnostico per pazienti a rischio di morte improvvisa"

Un nuovo strumento diagnostico potrebbe rivoluzionare la prevenzione della morte cardiaca improvvi... ► baritoday.it

? “You Make Your Bed”: Il nuovo singolo di Camilla Buzzetti disponibile dal 19 settembre

Dal 19 settembre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radio... ► spettacolo.periodico

EcoFlow TRAIL: versatili mini power station portatili

EcoFlow ha presentato oggi le nuove power station portatili a corrente continua della serie TRAIL,... ► today.it

Migliaia di evacuazioni nelle Filippine per l’arrivo del super tifone Ragasa

Migliaia di persone sono state evacuate nelle Filippine per l’arrivo del tifone Ragasa. Le autorità... ► ilfattoquotidiano.it

Sciopero nazionale per Gaza, manifestanti bloccano la Fi Pi Li: "Uniti per la Palestina, non ci fermiamo". VIDEO

Avevano promesso che avrebbero bloccato tutto e così hanno fatto. Dopo il Varco Valessini, i manif... ► livornotoday.it

Trenitalia–Cotral: dal 22 settembre treno+bus con un solo biglietto

Roma, 22 settembre 2025 – Un nuovo servizio intermodale frutto della collaborazione fra Trenitalia ... ► ilfaroonline.it

Valle Santa, metro distante e pochi bus: "Chiediamo di poterci muovere come tutti"

“Valle Santa ha bisogno di più mezzi di trasporto”. Questo è il messaggio della petizione online l... ► romatoday.it

Efficienza energetica, Lombardia a due facce: la classifica delle province

Lodi, 22 settembre 2025 – Maglia nera, a diversi territori della Lombardia, sul fronte dell’efficie... ► ilgiorno.it

Sciopero Gaza, manifestazione con 5 mila persone a Cagliari

Oltre cinquemila persone hanno sfilato per le strade di Cagliari per lo sciopero pro Gaza, aderendo ... ► tg24.sky.it

“La Russia invaderà l’Europa, il 3 novembre inizierà così…”: la profezia dell’ex comandante Nato

La Nato potrebbe perdere una Terza Guerra Mondiale in pochi giorni in caso di attacco della Russia... ► secoloditalia.it