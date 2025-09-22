Salvini | Le grandi banche aiutino con il piano casa – Il video
(Agenzia Vista) Pontida, 22 settembre 2025 "Le grandi banche che, invece di guadagnare 46 miliardi per distribuirsi i dividendi, ne guadagneranno 42 o 43 e non credo che qualcuno nei palazzi della finanza avrà difficoltà a fare la spesa. Chi può deve dare una mano, ad esempio aiutando il ministro per un piano casa per permettere ai nostri figli e nipoti di comprare una casa e questa è una delle nostre priorità" così Matteo Salvini, intervenendo a conclusione al raduno di Pontida. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
