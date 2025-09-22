Salvini lancia la piazza pro Occidente I capetti Ue vogliono guerra noi no

Laverita.info | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tradizionale raduno di Pontida, il segretario traccia la rotta: lotta all’immigrazione e niente esercito europeo. Roberto Calderoli tuona sull’autonomia, Roberto Vannacci vuole il giuramento della X Mas insegnato nelle scuole. 🔗 Leggi su Laverita.info

salvini lancia la piazza pro occidente i capetti ue vogliono guerra noi no

© Laverita.info - Salvini lancia la piazza pro Occidente. «I capetti Ue vogliono guerra, noi no»

In questa notizia si parla di: salvini - lancia

Sala tira dritto su San Siro e rimanda a settembre per il nuovo assessore. Intanto Salvini lancia l’ex rettore Resta come candidato del centrodestra

"Oggi Matteo Salvini lancia il suo ultimo spot di propaganda prima dell’estate"

Ponte, la Collettiva Strettese: "Oggi Salvini lancia il suo ultimo spot di propaganda prima dell’estate"

Salvini lancia la piazza pro Occidente. «I capetti Ue vogliono guerra, noi no»; Pontida 2025, Salvini: “Mai i nostri figli a combattere in Ucraina”. Omaggio a Kirk; Salvini alla tv israeliana difende il massacro a Gaza: Avete diritto a difendervi, l'Italia è vostra amica.

salvini lancia piazza proSalvini a Pontida “sposa” Vannacci: «In piazza a San Valentino per difendere i valori dell’Occidente» - È la solita Pontida che prima di iniziare i lavori, con un sottofondo musicale struggente, ricorda i militanti che nell’ultimo anno se ne ... Lo riporta ilgazzettino.it

salvini lancia piazza proPontida, Salvini: «A casa chi non si vuole integrare. Difendiamo la civiltà occidentale» - Sul palco Vannacci: la X Mas a scuola, no alla società meticcia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salvini Lancia Piazza Pro