Salvini Giusto riconoscere stato Palestina ma non ora
ROMA (ITALPRESS) – “Quella di due popoli e due stati è una giusta prospettiva ma non in questo momento, sarebbe un errore, significa riconoscere autorevolezza ai terroristi di Hamas, nessuno vuole cancellare lo stato palestinese, ma riconoscere oggi uno stato che è sotto il controllo di Hamas sarebbe un errore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.(ITALPRESS). Foto: Ipa Agency L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
