Salute per il Mese della consapevolezza del dolore torna la campagna di sensibilizzazione
(Adnkronos) – In occasione del Mese della consapevolezza del dolore, che si celebra a settembre, Viatris Italia, azienda del gruppo Viatris, una realtà globale che opera nell'ambito della salute, rinnova il proprio impegno nel sensibilizzare l'opinione pubblica su una condizione tanto diffusa quanto trascurata: l'impatto del dolore nella vita quotidiana.
Caldo: oggi in Bari in codice giallo, domani verde Ministero della Salute, bollettino ondate di calore. Previsioni meteo Italia: fine mese, decisa svolta
Esami di screening e visite gratuite in nove comuni: le tappe della Casa della salute mobile nel mese di settembre
Settembre è il mese mondiale dell'Alzheimer Il Centro Salute Turano è al fianco di chi vive questa sfida quotidiana, offrendo supporto ai pazienti e alle loro famiglie La diagnosi precoce e la corretta stimolazione sono fondamentali per rallentare il decor
Il dolore cronico si cura anche con l'informazione e la consapevolezza - Si parla di dolore cronico quando un disturbo dura da più di tre mesi o supera il mese dopo la guarigione dalla lesione o patologia che lo ha originato.
Un mese di informazione sui dolori muscolari e articolari in inverno - L'iniziativa, inserita all'interno della rassegna di educazione alla salute "Mese del Benessere"