Salute mentale femminile un incontro a Chieti per affrontare il tema come questione collettiva

Mercoledì 24 settembre, alle ore 18, la Sala consiliare della Provincia di Chieti ospiterà l’incontro pubblico “La salute mentale delle donne: una questione sistemica”. Un appuntamento pensato per riportare al centro il benessere psicologico femminile, spesso trattato come problema individuale ma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma

Arte e salute mentale: a Roma il nuovo progetto di A-Head con Claudia Virginia Vitari e la Galleria Raffaella De Chirico

Storia dei manicomi, spiritismo e salute mentale a Milano

“Bee-nomi” è il progetto del Dipartimento di Salute mentale dell’Asl Cn1 avviato nella comunità terapeutica di Mondovì - facebook.com Vai su Facebook

Intelligenza artificiale e salute mentale: opportunità o minaccia? Sempre più italiani si rivolgono a chatbot per condividere emozioni e chiedere consigli. Scopriamo di più insieme: https://focus.it/scienza/salute/intelligenza-artificiale-salute-mentale-opportun - X Vai su X

GenZ e salute mentale: contro ansia e pressione sociale i giovani rilanciano l’opzione di un “sereno fallimento” - A Paranoia Festival la voce degli studenti su lavoro e benessere psicologico: «I media sono i maggiori responsabili della narrazione tossica del successo, basta con l’eterna rincorsa» ... Lo riporta ilsole24ore.com

A Santa Marinella l’iniziativa per il diritto alla salute mentale con la consigliera regionale Sara Battisti - A Santa Marinella incontro pubblico il 16 settembre per presentare la proposta di legge sullo psicologo delle cure primarie e discutere nuovi investimenti nelle strutture sanitarie locali ... Da gaeta.it