Salumi da Re 2025 | presso l’Antica Corte Pallavicina torna il grande evento dedicato all’alta norcineria
Salumi da ogni parte d’Italia, convegni, degustazioni e abbinamenti con pane, birra e spirits, mostra mercato, premiazioni e gara di taglio al coltello del prosciutto. Tutto questo dal 25 al 27 ottobre durante la 12ª edizione del “raduno nazionale di allevatori norcini e salumieri”. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: salumi - antica
Salumi locali, carbonara e ricette con pomodoro fresco. In Ciociaria apre un ristorante dentro un’antica torre
Salumi locali, carbonara e ricette con pomodoro fresco. In Ciociaria apre un ristorante dentro un’antica torre
Ti portiamo nel cuore della tradizione lucana con i salumi Don Francesco Antica Tradizione di Stigliano ? Le migliori carni selezionate con cura, maiali lucani che crescono liberi nei pascoli incontaminati della nostra terra Il loro benessere si trasforma n - facebook.com Vai su Facebook
SALUMI DA RE; Ciauscolo e molto di più, Re Norcino racconta la tradizione marchigiana; I migliori salumi d'Italia in un'unica grande fiera: ecco come sarà Salumi da Re.
Colomba salata di salumi, la nuova tendenza 2025 - Citterio, storica azienda di salumi, e Ziva Pasticceria, laboratorio artigianale di Marcello Salvatori ex lievitista di Cracco, hanno deciso di creare in occasione della Pasqua 2025 una Colomba Salata ... Come scrive tgcom24.mediaset.it
Salumi contaminati nei supermercati: richiamo urgente per rischio Listeria e Salmonella - Nuova segnalazione dal Ministero della Salute in data 10 giugno 2025: è stato disposto il ritiro precauzionale di due salumi a marchio Monte Argegna Salumi, a causa della presenza di Listeria ... Si legge su msn.com