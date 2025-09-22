Salumi da ogni parte d’Italia, convegni, degustazioni e abbinamenti con pane, birra e spirits, mostra mercato, premiazioni e gara di taglio al coltello del prosciutto. Tutto questo dal 25 al 27 ottobre durante la 12ª edizione del “raduno nazionale di allevatori norcini e salumieri”. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - Salumi da Re 2025: presso l’Antica Corte Pallavicina torna il grande evento dedicato all’alta norcineria