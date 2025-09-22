Salto con gli sci i trampolini olimpici sono pericolosi? Tre gravi infortuni fanno suonare l’allarme
Dal 18 al 21 settembre, la Val di Fiemme è stata teatro della “prova generale” delle discipline nordiche in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Oltre alle gare di skiroll, che hanno coinvolto i fondisti, l’appuntamento ha rappresentato il collaudo vero e proprio degli impianti per il salto con gli sci e la combinata nordica. Ebbene, i trampolini nuovi di zecca hanno generato preoccupazione a causa di tre gravi infortuni verificatisi nell’arco di quarantotto ore. Due saltatrici (l’austriaca Eva Pinkelnig e la canadese Alexandria Loutitt ) e una combinatista (la giapponese Yuna Kasai ) hanno patito serie lesioni alle ginocchia che, a meno di recuperi lampo, hanno compromesso la loro stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Oasport.it
