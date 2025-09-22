Salone Nautico Poerio | Settore è cresciuto ora servono risorse umane

(Adnkronos) – "Abbiamo bisogno di essere umani e di risorse per poter gestire il futuro di questo settore che è cresciuto tantissimo. Con ITS Academy abbiamo ottenuto dei risultati e cominciamo ad avere persone di livello 5 e con le università di livello 6, ma dal livello 1 al 4 abbiamo bisogno di un cambiamento . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: salone - nautico

Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico

Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes

Una ampia gamma ZAR in esposizione qui a Genova #sni65b Salone Nautico Internazionale per soddisfare le esigenze dei nostri clienti - facebook.com Vai su Facebook

Il Presidente Tizzano al Salone Nautico di Genova https://tinyurl.com/stysdjex #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio - X Vai su X

Salone Nautico, Poerio (vicepresidente Confindustria Nautica): Settore nautico ha bisogno di risorse umane; Salone Nautico, Poerio: Settore è cresciuto, ora servono risorse umane; Salone Nautico di Genova, Poerio lancia l’allarme: Mancano operai specializzati. Serve un ITS dei mestieri.

Salone Nautico di Genova, Poerio lancia l’allarme: "Mancano operai specializzati. Serve un ITS dei mestieri" - Poerio al Salone Nautico: serve un ITS dei mestieri per formare operai specializzati e rispondere alla crescita del settore nautico italiano. Come scrive telenord.it

Salone Nautico, Poerio (vicepresidente Confindustria Nautica): "Settore nautico ha bisogno di risorse umane" - "Abbiamo bisogno di essere umani e di risorse per poter gestire il futuro di questo settore che è cresciuto tantissimo. Come scrive msn.com