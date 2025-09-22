Salone camper visitatori in crescita e immatricolazioni a +12,08%
La 16sima edizione Salone del camper di Parma si chiude con numeri importanti, che confermano due dati: il successo della manifestazione e la conferma della sua leadership internazionale; la crescita del settore dei veicoli ricreazionali e della vacanza all'aria aperta. La cifra che misura il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Salone camper visitatori in crescita e immatricolazioni a +12,08%; Parma – Chiusa 16^ edizione del Salone del Camper; Russo: “Il Salone del camper è una vetrina internazionale per Parma”. Cavandoli: “Parma capitale dell’outdoor”.
Salone Del Camper 2025 a Parma: oltre 110mila mq dedicati al mondo dei veicoli ricreazionali e del turismo all’aria aperta - La sedicesima edizione del salone del camper a Parma presenta veicoli ricreazionali, aree tematiche, eventi per famiglie e show cooking dedicati al turismo open air in forte crescita. Riporta gaeta.it
Salone del Camper 2025: al via la 16esima edizione all’insegna del turismo lento e sostenibile - Economia: A Parma dal 13 al 21 settembre, aperta del Ministro del Turismo, la 16esima edizione della più importante manifestazione italiana dedicata al turismo all aria aperta ... Come scrive lapressa.it