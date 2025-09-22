Salomon Running Milano 2025 | lo spettacolo dell’urban gravel tra parchi e luoghi iconici

La corsa in tutte le sue sfaccettature dal fossato del Castello Sforzesco al Monte Stella: tutto in una gara unica nel suo genere prevista il 5 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

