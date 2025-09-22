Salerno Pulita Dante Santoro Lega | Basta col precariato procedere con la stabilizzazione

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Basta precariato alla Salerno Pulita. Trentotto interinali vengono assunti per quattro mesi da quattro anni. E’ assurdo". Così Dante Santoro, consigliere comunale della Lega di Salerno: “Oltre a danneggiare i lavoratori che vivono in uno stato di perenne precarietà - spiega Santoro - si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: salerno - pulita

