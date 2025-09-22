Sala e San Siro | Sono sfinito Gli stadi per Euro 2032? È possibile che Milano non ci sarà

Il sindaco parla della delibera che riguarda la vendita dell'impianto a Inter e Milan e al presidente nerazzurro Marotta risponde: "I due club via da Milano? È possibile."

San Siro, vertice Sala-maggioranza: in bilico i paletti fissati dal Comune, e crescono i dubbi. “Poco verde e meno soldi alla zona”

Urbanistica e San Siro, la resa dei conti tra il Pd e Sala: Schlein parla di cambiamento, ma il sindaco non ci sta

Le chat di Boeri, pressioni su Sala. Il sindaco: non faccio spuntare torri nel nulla. L’archistar si interessò anche al progetto San Siro

