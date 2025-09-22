Sail GP | a Ginevra prima festa per Germany Il vento rivoluziona la gara
Le condizioni irregolari decisive nella tappa sul lago, con la decisione di avere tre sole persone a bordo, i tedeschi al primo successo assoluto nel circuito. Battuti australiani e svizzeri. Male Red Bull Italy, solo undicesima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sail - ginevra
RED BULL ITA SAILGP TEAM, ARRIVA LA PRIMA REGATA VINTA! - St-Tropez regala un solo giorno di regate. Cancellata la giornata di sabato: ora lo sguardo è già rivolto a Ginevra - IL COMMENTO DI SPITHILL E TITA - GUARDA 3 VIDEO: https://www.saily. - facebook.com Vai su Facebook
Sail GP: a Ginevra prima festa per Germany. Il vento rivoluziona la gara; Rolex Switzerland Sail Grand Prix: debutto intenso a Ginevra per il Red Bull Italy Sailgp Team; SailGP: una tappa straordinaria - première sul lago di Ginevra.
Sail GP, a Ginevra: prima festa per Germany. Il vento rivoluziona la gara - Le condizioni irregolari decisive nella tappa sul lago, con la decisione di avere tre sole persone a bordo, i tedeschi al primo successo assoluto nel circuito. Da gazzetta.it
ROLEX SWITZERLAND SAIL GRAND PRIX: DEBUTTO INTENSO A GINEVRA PER IL RED BULL ITALY SAILGP TEAM - Ginevra – La decima tappa della quinta stagione del circuito mondiale Rolex SailGP ha preso vita per la prima volta a Ginevra, nella spettacolare cornice del Lac Léman. Si legge su ilnautilus.it