Sail GP | a Ginevra prima festa per Germany Il vento rivoluziona la gara

Le condizioni irregolari decisive nella tappa sul lago, con la decisione di avere tre sole persone a bordo, i tedeschi al primo successo assoluto nel circuito. Battuti australiani e svizzeri. Male Red Bull Italy, solo undicesima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ROLEX SWITZERLAND SAIL GRAND PRIX: DEBUTTO INTENSO A GINEVRA PER IL RED BULL ITALY SAILGP TEAM - Ginevra – La decima tappa della quinta stagione del circuito mondiale Rolex SailGP ha preso vita per la prima volta a Ginevra, nella spettacolare cornice del Lac Léman.

