Sagra della Polenta e del Fungo Porcino 2025 a Bolzaneto con musica dal vivo e lotteria

In occasione della festa patronale di Nostra Signora della Neve, da venerdì 26 a domenica 28 settembre arriva a Bolzaneto la 29^ Sagra della Polenta e del Fungo Porcino, un evento gastronomico molto sentito che ogni anno richiama appassionati di cucina tradizionale e amanti dei sapori genuini.Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - polenta

Il suggestivo borgo lecchese dove da 30 anni va in scena la grande sagra della polenta

Il suggestivo borgo lecchese dove da 30 anni va in scena la grande sagra della polenta

Sagra della polenta

Torna la sagra della polenta e del fungo porcino a Bolzaneto! Non manca la musica - facebook.com Vai su Facebook

Sagra della Polenta e del Fungo Porcino 2025 a Bolzaneto con musica dal vivo e lotteria; Sagra della polenta e del fungo porcino a Bolzaneto 2025; Sagra della Polenta, Funghi Porcini e Cinghiale a Poggio alla Malva, Carmignano.

Sagra della polenta e del fungo porcino a Bolzaneto 2025 - In occasione della festa patronale di Nostra Signora della Neve, da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025 appuntamento a Bolzaneto - Si legge su mentelocale.it

Sagre a Firenze, Pistoia e Prato, voglia di stare insieme e sapori del territorio - A Luco di Mugello da venerdì a domenica la Festa di fine estate con i prodotti tipici del territorio. Segnala lanazione.it