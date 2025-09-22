Sagra della Farinata torna l' atteso appuntamento sul Lungomare di Pegli
Torna l'attesissima Sagra della Farinata di Pegli, giunta alla 75^ edizione con il primo appuntamento autunnale del 2025 in programma sabato 27 e domenica 28 settembre. Le prime date di settembre in calendario, ovvero il 13 e 14 settembre, erano state in seguito annullate. La sagra torna dunque. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Weekend del 28 e 29 settembre 2024 a Genova: sagre, fiere ed eventi da non perdere.
Sagra della farinata a Pegli con gli antichi fainotti, la 75esima edizione - Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, a Pegli torna la Sagra della Farinata, uno tra gli eventi gastronomici più amati della Riviera ligure. Da mentelocale.it
