Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la prestazione di Francesco Pio Esposito durante la sfida tra Inter e Sassuolo in Serie A. Sabatini, noto per la sua esperienza nel mondo del calcio, ha avuto parole di elogio per il giovane attaccante nerazzurro, che ha fatto vedere ancora una volta le sue qualità sul campo. Nonostante il contesto particolare, con il tifo in sciopero e un’atmosfera decisamente surreale, Esposito è riuscito a catturare l’attenzione e strappare gli applausi dei tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini: «Nell’Inter Esposito strappa applausi, ma l’atmosfera era surreale. Sarebbe stato bello se…»