Ryder Cup 2025 | i selezionati dell’Europa ai raggi X Nessun italiano c’è quasi tutto il blocco di Roma

Andiamo a scoprire, o meglio a riscoprire visto che per undici dodicesimi questa è la squadra europea del 2023, i nomi che difenderanno quanto conquistato dal Team Europe nella Ryder Cup del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Capitano resta, confermatissimo, Luke Donald. Al suo fianco Thomas Bjørn, Alex Norén, Edoardo e Francesco Molinari (già grandi protagonisti in passato quando chiamati) e José María Olazábal. Norén a parte, tutti erano presenti in terra capitolina (e il paradosso è che lo svedese avrebbe potuto tranquillamente far parte dei 12, considerando il suo recente rendimento). 🔗 Leggi su Oasport.it

