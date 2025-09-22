Andiamo alla scoperta del team USA che affronterà la Ryder Cup 2025. Si tratta di un team assemblato con criteri piuttosto visibili di forma recente da Keegan Bradley, capitano del team a stelle e strisce che ha voluto al proprio fianco, come vicecapitani, Webb Simpson, Brandt Snedeker, Kevin Kisner, Jim Furyk e Gary Woodland. Prima ancora di cominciare, Bradley, peraltro tuttora numero 13 del mondo, è già nella storia: era dal 1963, quando fu capitano Arnold Palmer, che non si vedeva un capitano americano più giovane (il nativo di Woodstock ha 39 anni, Palmer nel 1963 ne aveva addirittura 34). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ryder Cup 2025: i selezionati degli USA ai raggi X. Scottie Scheffler capofila del gruppo a stelle e strisce