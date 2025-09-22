Ryad Mezzour | Possiamo già fornire il 50% dell’elettricità consumata dall’Ue

Laverita.info | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla il ministro dell’Industria e del Commercio: «Il gasdotto atlantico che collegherà il Sahel al porto di Dakhla è una risposta anche al problema migratorio: renderà il continente un mercato più attraente». 🔗 Leggi su Laverita.info

