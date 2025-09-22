Russo | A me il Milan piace Da scudetto? Potrebbe esserlo

Le ultime prestazioni del Milan lo issano tra i pretendenti per lo Scudetto. Ecco il parere di Clemente Russo, ex Pugile, a Pressing, programma di SportMediaset. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Russo: “A me il Milan piace. Da scudetto? Potrebbe esserlo”

Russo: Sto vedendo un bel Milan. E manca ancora Leao...; Martorelli: Chi è l'anti Napoli? Milan e Inter. Se ad Allegri avessero preso Vlahovic....

Russo: "Sto vedendo un bel Milan. E manca ancora Leao..." - Intervenuto durante l'ultima punta di Pressing, Clemente Russo, ex pugile, ha rilasciato queste parole sul Milan di Massimiliano Allegri: "A me il Milan piace. Riporta milannews.it

Verona, Juric: 'Del Milan mi piace tutto, è ancora in corsa per lo scudetto. Ho un debole per Pioli, sui rigori...' - L'allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan: "Ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l'Udinese, che non è mai facile da battere perché ... Scrive calciomercato.com