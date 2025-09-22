Russia-Ucraina Tusk avverte Mosca | Abbatteremo i velivoli che violano i confini

Il premier polacco Donald Tusk ha annunciato che Varsavia è pronta a reagire con fermezza in caso di sconfinamenti nel proprio spazio aereo. «Siamo pronti a qualsiasi decisione volta ad abbattere oggetti volanti quando violano il nostro territorio e sorvolano la Polonia», ha dichiarato oggi, lunedì 22 settembre. Allo stesso tempo, ha precisato la necessità di evitare «ogni possibile escalation», ricordando il recente sorvolo di caccia russi sulla piattaforma petrolifera Petrobaltic, in acque non territoriali. Le parole di Donald Tusk: «Devo accertarmi che non saremo soli». «In situazioni non del tutto chiare bisogna pensarci due volte prima di azioni che potrebbero innescare una fase molto acuta del conflitto». 🔗 Leggi su Open.online