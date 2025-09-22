Russia Putin | Siamo in grado di rispondere a qualsiasi minaccia
“Sottolineo, e nessuno dovrebbe dubitarne, che la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi minaccia esistente o emergente. Questa risposta non sarà solo verbale, ma attraverso l’uso di misure tecnico-militari”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il Consiglio di Sicurezza russo. “I nostri piani per rafforzare la capacità di difesa del Paese vengono sviluppati tenendo conto della mutevole situazione globale e vengono attuati in modo completo e tempestivo”, ha aggiunto Putin. “Non siamo interessati a corsa agli armamenti”. La Russia non ha alcun interesse ad aumentare le tensioni o ad alimentare una corsa agli armamenti, ha inoltre detto Putin, secondo la Tass. 🔗 Leggi su Lapresse.it
russia - putin
