Putin ha davanti un'Europa che, appoggiandosi alla NATO e all'Unione Europea, non ne vuole sapere di concedere alcunché e intende appoggiare militarmente sino in fondo l'Ucraina Il 10 settembre 2025, l'Europa si è svegliata con praticamente tutta la NATO in allarme e l'intera Unione Europea i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Russia, nella testa di Putin tra la propaganda occidentale: NATO ed Ue in piena crisi isterica temono un' "escalation sconsiderata"