Russia l’allarmismo dell’ex comandante Nato in Europa Richard Shirreff | Putin in 100 ore ha capacità militari per devastare l’Europa
Secondo Shirreff, comunque, un attacco della Russia all'Europa "è uno scenario estremo, ma non impossibile". Gli esperti, tuttavia, mettono in guardia da facili allarmismi: un’operazione lampo russa contro l’intera Europa appare difficilmente sostenibile La Nato torna al centro dell'allarmism. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e le successive tensioni con la Nato hanno cambiato la vita di chi abita al confine con la Russia, dove cresce l'allarme. Il Tg3 è andato tra i Setos, minoranza etnica in Estonia L'inviato Giammarco Sicuro per l'ed
Terza guerra mondiale, l'allarme alla Nato: ecco come Putin in 100 ore può distruggere l'Europa