russi incendio in casa un uomo intossicato ore per domare le fiamme

Un appartamento andato in fiamme nel bel mezzo della Fira di sett dulur, a Russi. Per fortuna gli occupanti, padre e figlio, sono fuggiti in tempo: soccorsi dagli operatori del 118, sono stati portati via in ambulanza. Il figlio è poi stato subito dimesso, il padre invece, un 59enne, è ricoverato per aver inalato il fumo, ma le sue condizioni non preoccupano. I danni all’immobile, invece, sono molto ingenti. L’ incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 13, in un appartamento al secondo piano di un palazzo all’incrocio tra via Trieste e via Vecchia Godo. Il primo a chiamare i soccorsi è stato un passante che ha visto il fumo uscire dall’edificio e in contemporanea due persone, gli occupanti della casa, precipitarsi all’esterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

