Ruota della fortuna | il commovente momento di samira e gerry scotti
momenti emotivi e colpi di scena a la ruota della fortuna. La puntata più recente di La Ruota della Fortuna ha riservato agli spettatori un susseguirsi di emozioni intense e momenti memorabili. La partecipazione di concorrenti particolarmente coinvolgenti, accompagnata dalla commozione dei conduttori, ha reso questa edizione una delle più toccanti degli ultimi tempi. Analizziamo gli dettagli salienti di questa trasmissione, i protagonisti principali e le reazioni che hanno lasciato il pubblico senza parole. la vittoria sorprendente di un ricercatore universitaria. Tra i concorrenti si è distinto Fabio, un giovane di 33 anni proveniente da Roma, che lavora come ricercatore universitario in astrofisica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: ruota - fortuna
Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna
Canale 5: partono La ruota della fortuna al posto di Striscia, che torna a novembre, e Sarabanda: Gerry Scotti e Enrico Papi nelle nuove edizioni estive
L’ACCESS DI CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA, LA RUOTA DELLA FORTUNA O TUTTI INSIEME?
Lacrime sul finire della puntata della Ruota della Fortuna: il video - facebook.com Vai su Facebook
La «Ruota della fortuna» di Gerry Scotti, un romanzo popolare: il successo miracoloso (e la sfida degli ascolti con De Martino) - X Vai su X
Gerry Scotti in lacrime a La Ruota della Fortuna: il ricordo di Fabrizio Frizzi; Scusateci.. Gerry Scotti e Samira in lacrime a La ruota della fortuna: il commovente finale di puntata; Samira Lui, retroscena commovente a La ruota della fortuna: Gerry Scotti e Mike Bongiorno….
La commozione di Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna: momenti intensi in diretta - Gerry Scotti e Samira Lui si sono lasciati andare alle lacrime nella puntata di domenica 21 settembre de La Ruota della Fortuna ... Come scrive notizie.it
“Scusateci..” Gerry Scotti e Samira in lacrime a La ruota della fortuna: il commovente finale di puntata - Scopri l'emozionante episodio di "La Ruota Della Fortuna" con Gerry Scotti e Samira Lui, dove Fabio vince 100 mila euro in un finale indimenticabile! Riporta bigodino.it