Rumore la ’voce’ di Federico La giovane blogger si racconta | | La storia di Aldro mi emozionò

La mattina del 25 settembre 2005 Federico Aldrovandi è riverso sull’asfalto di via Ippodromo, il corpo martoriato, le braccia spalancate in una posa che ricorda una crocifissione. Il suo cellulare squilla inutilmente. Ha solo 18 anni. Ferrara, la sua città, e il resto d’Italia, lo conosceranno così. "Vent’anni dopo, la morte di ‘Aldro’ continua a rappresentare una ferita aperta", dice Francesca Zanni, giovane blogger reggiana, autrice del podcast ’Rumore, il caso Federico Aldrovandi’ e relatrice al seminario organizzato da AsFe e Aser, sindacati dei giornalisti, andato in scena sabato in Sala Estense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

