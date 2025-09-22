Prende ufficialmente il via questo weekend la nuova stagione dell’United Rugby Championship, con le Zebre Parma subito protagoniste al Lanfranchi nella sfida contro l’Edimburgo. Dopo un’annata di transizione, chiusa al penultimo posto con cinque vittorie e un pareggio, la franchigia federale si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni e con la certezza di avere già assimilato la filosofia del tecnico Massimo Brunello. Ora l’obiettivo è trasformare le buone intenzioni in un salto di qualità concreto. Il mercato estivo ha portato tante novità in casa Zebre. Sono partiti giocatori importanti come Scott Gregory, Fetuli Paea, Rusiate Nasove, Ratko Jelic, Luca Andreani, Filippo Bozzoni, Filippo Drago e soprattutto Geronimo Prisciantelli, nome di spicco difficile da rimpiazzare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, inizia la stagione delle Zebre. Com’è cambiata la squadra e le ambizioni per lo United Rugby Championship