Rugby inizia la stagione della Benetton Treviso Com’è cambiata la squadra e le ambizioni per lo United Rugby Championship

Parte questo weekend la nuova stagione dell'United Rugby Championship e la Benetton Treviso è attesa subito a un banco di prova impegnativo sul campo degli irlandesi del Connacht. La squadra veneta arriva da un'annata a due facce: storica qualificazione ai playoff di Champions Cup da un lato, delusione per il mancato accesso alla fase finale dell'URC dall'altro. Con l'arrivo del nuovo head coach Calum MacRae, la missione dichiarata è colmare proprio questa lacuna. Il cambiamento più significativo è arrivato in panchina, con l'addio di Marco Bortolami e la promozione interna di MacRae, già nello staff tecnico.

