Rugby allo stadio Friuli la partita degli Azzurri con l' Australia
Udine si prepara ad accogliere nuovamente il grande rugby internazionale: a sfidare gli azzurri, infatti, sarà la forte Australia, in una gara valida per le Quilter Nations Series 2025. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 8 novembre alle 18.40. Il Bluenergy Stadium sarà, quindi, teatro del.
Stadio Franchi, assessora Perini: “Lavori avanti bene. Per Fiorentina-Napoli tutto ok. E procediamo anche per il rugby”
WEEKEND ROSSONERO 8-9 marzo 2025 08/03/2025 ? UNDER 14 ore 15.30: Avezzano Rugby - Pescara Rugby - Polisportiva Paganica Rugby Stadio "A. Trombetta2 AVEZZANO 09/03/2025 ? SENIORES ore 14.30: PAGANICA RUGBY 19
La franchigia ducale torna stasera allo stadio Battaglini per un allenamento congiunto coi Bersaglieri - X Vai su X
Rugby, allo stadio Friuli la partita degli Azzurri con l'Australia; Italia v Australia, presentata ad Udine la sfida del prossimo 8 novembre al Bluenergy Stadium; Anzil, ottimi riscontri da accordo Fvg-Federazione Rugby.
Udine, Sabato Italia-Argentina, il grande rugby allo stadio Friuli