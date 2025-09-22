Rugby allo stadio Friuli la partita degli Azzurri con l' Australia

Udine si prepara ad accogliere nuovamente il grande rugby internazionale: a sfidare gli azzurri, infatti, sarà la forte Australia, in una gara valida per le Quilter Nations Series 2025. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 8 novembre alle 18.40. Il Bluenergy Stadium sarà, quindi, teatro del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it