Rubati gli attrezzi per la ginnastica al PalaSele | la denuncia dell' associazione
Un furto ai danni di un’associazione sportiva dilettantistica di ginnastica artistica si è verificato nei giorni scorsi all’interno del PalaSele di Eboli. Ignoti si sono introdotti in uno dei locali del palazzetto portando via l’intero equipaggiamento necessario per gli allenamenti, tra cui una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
