Rubano un' auto ma dimenticano una ricevuta all' interno | in due a giudizio

Agrigentonotizie.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono finiti a processo con l’accusa di avere rubato un’auto a Porto Empedocle, poi ritrovata a Caltanissetta. All’interno del veicolo è stata recuperata una ricevuta di ricarica telefonica che riportava il numero intestato a uno degli imputati, ripreso insieme al complice dalle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

