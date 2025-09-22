Rubano un' auto ma dimenticano una ricevuta all' interno | in due a giudizio
Due uomini sono finiti a processo con l’accusa di avere rubato un’auto a Porto Empedocle, poi ritrovata a Caltanissetta. All’interno del veicolo è stata recuperata una ricevuta di ricarica telefonica che riportava il numero intestato a uno degli imputati, ripreso insieme al complice dalle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: rubano - auto
