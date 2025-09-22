Rubano punta su inclusione e consapevolezza per l’Alzheimer

22 set 2025

Il Comune di Rubano, insieme a Ulss 6 Euganea, OPSA, Amap, il progetto ORA di Cariparo e l’associazione Alzheimer Uniti Italia, presenta sabato 27 settembre i primi risultati dell’iniziativa “Rubano Città Amica delle persone con demenza”. L’evento si svolgerà al Parco Etnografico in via Valli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

