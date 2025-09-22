Rrahmani insidia Beukema | Conte pensa alla sorpresa col Pisa

Il Napoli valuta una possibile novità in vista della sfida di campionato contro il Pisa. Amir . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rrahmani insidia Beukema: Conte pensa alla sorpresa col Pisa

In questa notizia si parla di: rrahmani - insidia

'Quale insidia nasconde la partita? L'insidia è la Fiorentina stessa, ha fatto un ottimo mercato ed è tra le otto squadre che lotteranno per dare fastidio' 'Zambo Anguissa sta bene, a Buongiorno manca il campo ma è pronto. Pesa l'assenza di Rrahmani. In - facebook.com Vai su Facebook

Rrahmani insidia Beukema: Conte pensa alla sorpresa col Pisa; Rrahmani è pronto Conte ha la tentazione di far giocare pure lui contro il Pisa Gazzetta; Napoli, Marianucci segna con l’U21 e si candida a sostituire Rrahmani: Conte può lanciarlo come Bastoni all’Inter.

Rrahmani insidia Beukema: Conte pensa alla sorpresa col Pisa - Rrahmani insidia Beukema: Conte pensa alla sorpresa col Pisa Il Napoli valuta una possibile novità in vista della sfida di campionato contro il Pisa. Come scrive forzazzurri.net

Rrahmani è pronto, Conte ha la tentazione di far giocare pure lui contro il Pisa (Gazzetta) - Ma ieri Rrahmani ha dato risposte positive e Conte è tentato di rilanciarlo al posto di Beukema. ilnapolista.it scrive