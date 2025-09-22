Rrahmani in ballottaggio | Conte valuta il suo rientro
Rrahmani ha recuperato e potrebbe partire titolare contro il Pisa. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Amir Rrahmani potrebbe essere la sorpresa nella formazione del Napoli per la sfida contro il Pisa. Il difensore kosovaro ha recuperato dall’infortunio muscolare accusato durante la pausa per le nazionali e ha dato segnali positivi nell’ultima seduta di allenamento. La valutazione di Conte per la sfida di campionato. “Rrahmani ha recuperato e potrebbe essere lui l’ultima sorpresa nell’undici titolare contro il Pisa,” si legge sulla Gazzetta dello Sport. Il centrale, uno dei punti di riferimento della difesa azzurra, sembrava destinato a rientrare contro il Milan, ma le sue condizioni sono migliorate più rapidamente del previsto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: rrahmani - ballottaggio
La conferma dei quattro in mezzo al campo, almeno così pare. Così fosse evidentemente vorrebbe dire che non è ancora giunto il momento di risparmiare minuti a De Bruyne, Lobotka, McTominay ed Anguissa. Beukema al posto di Rrahmani, col ballottaggio - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio #Rrahmani, Conte ha già in mente il sostituto: non c'è ballottaggio - X Vai su X
Rrahmani insidia Beukema: Conte pensa alla sorpresa col Pisa; Napoli-Pisa: probabili formazioni. C'è Gilmour, Conte valuta cambio modulo; Venezia-Napoli, le ultimissime formazioni da Sky: Conte ha un solo dubbio, ecco quale.
Rrahmani insidia Beukema: Conte pensa alla sorpresa col Pisa - Rrahmani insidia Beukema: Conte pensa alla sorpresa col Pisa Il Napoli valuta una possibile novità in vista della sfida di campionato contro il Pisa. Riporta forzazzurri.net
Sorpresa Rrahmani, Gazzetta: "Possibile novità per la sfida al Pisa" - Tentazione Amir Rrahmani: il difensore ha recuperato dall'infortunio muscolare e Conte ha la tentazione di farlo giocare contro il Pisa. Si legge su tuttonapoli.net