Rrahmani ha recuperato e potrebbe partire titolare contro il Pisa. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Amir Rrahmani potrebbe essere la sorpresa nella formazione del Napoli per la sfida contro il Pisa. Il difensore kosovaro ha recuperato dall’infortunio muscolare accusato durante la pausa per le nazionali e ha dato segnali positivi nell’ultima seduta di allenamento. La valutazione di Conte per la sfida di campionato. “Rrahmani ha recuperato e potrebbe essere lui l’ultima sorpresa nell’undici titolare contro il Pisa,” si legge sulla Gazzetta dello Sport. Il centrale, uno dei punti di riferimento della difesa azzurra, sembrava destinato a rientrare contro il Milan, ma le sue condizioni sono migliorate più rapidamente del previsto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Rrahmani in ballottaggio: Conte valuta il suo rientro