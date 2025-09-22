Rrahmani è pronto Conte ha la tentazione di far giocare pure lui contro il Pisa Gazzetta
Non solo il turn-over può attendere. Ma potrebbe ulteriormente restringersi. Rrahmani sta bene, si è ripreso, è tornato in gruppo e potrebbe persino giocare dal primo minuto al posto di Beukema. È quel che scrive la Gazzetta dello sport: Rrahmani ha recuperato e potrebbe essere lui l’ultima sorpresa nell’undici titolare contro il Pisa. Il centrare kosovaro, uno dei leader dei campioni d’Italia, si era fermato per un problema muscolare con la sua nazionale e sembrava potesse rientrare a San Siro contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, spazio ai nuovi: Hojlund scalpita, Beukema pronto a sostituire Rrahmani a Firenze
Rinnovi in serie: Politano pronto alla firma, poi tocca a Vergara, Anguissa e Rrahmani
Napoli, Rrahmani torna in gruppo: Conte conferma Buongiorno e Beukema in difesa contro il Pisa - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore centrale ha ritrovato buone sensazioni in campo, pur non essendo ancora al cento per cento della condizione fisica.
Rrahmani, Buongiorno, Hojlund, Anguissa, Elmas e gestione portieri: Conte fa chiarezza! - Domani sera i partenopei saranno attesi al Franchi per la sfida contro ...