Rrahmani è pronto Conte ha la tentazione di far giocare pure lui contro il Pisa Gazzetta

Ilnapolista.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo il turn-over può attendere. Ma potrebbe ulteriormente restringersi. Rrahmani sta bene, si è ripreso, è tornato in gruppo e potrebbe persino giocare dal primo minuto al posto di Beukema. È quel che scrive la Gazzetta dello sport: Rrahmani ha recuperato e potrebbe essere lui l’ultima sorpresa nell’undici titolare contro il Pisa. Il centrare kosovaro, uno dei leader dei campioni d’Italia, si era fermato per un problema muscolare con la sua nazionale e sembrava potesse rientrare a San Siro contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

rrahmani 232 pronto conte ha la tentazione di far giocare pure lui contro il pisa gazzetta

© Ilnapolista.it - Rrahmani è pronto, Conte ha la tentazione di far giocare pure lui contro il Pisa (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: rrahmani - pronto

Napoli, spazio ai nuovi: Hojlund scalpita, Beukema pronto a sostituire Rrahmani a Firenze

Rinnovi in serie: Politano pronto alla firma, poi tocca a Vergara, Anguissa e Rrahmani

rrahmani 232 pronto conteNapoli, Rrahmani torna in gruppo: Conte conferma Buongiorno e Beukema in difesa contro il Pisa - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore centrale ha ritrovato buone sensazioni in campo, pur non essendo ancora al cento per cento della condizione fisica. Scrive gonfialarete.com

rrahmani 232 pronto conteRrahmani, Buongiorno, Hojlund, Anguissa, Elmas e gestione portieri: Conte fa chiarezza! - Domani sera i partenopei saranno attesi al Franchi per la sfida contro ... Secondo fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Rrahmani 232 Pronto Conte