Rrahmani è pronto Conte ha la tentazione di far giocare pure lui contro il Pisa Gazzetta

Non solo il turn-over può attendere. Ma potrebbe ulteriormente restringersi. Rrahmani sta bene, si è ripreso, è tornato in gruppo e potrebbe persino giocare dal primo minuto al posto di Beukema. È quel che scrive la Gazzetta dello sport: Rrahmani ha recuperato e potrebbe essere lui l'ultima sorpresa nell'undici titolare contro il Pisa. Il centrare kosovaro, uno dei leader dei campioni d'Italia, si era fermato per un problema muscolare con la sua nazionale e sembrava potesse rientrare a San Siro contro il Milan.

