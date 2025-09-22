Rottamazione quinquies possibile svolta dal 2026 | esclusi i decaduti dalle precedenti sanatorie ma Salvini riaccende le speranze

Laprimapagina.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova rottamazione delle cartelle, la cosiddetta rottamazione quinquies, potrebbe vedere la luce già con la Legge di Bilancio 2026. Il provvedimento, ancora in fase di definizione, dovrebbe introdurre una nuova finestra di pace fiscale, ma con un limite ben preciso: non potranno accedervi i contribuenti decaduti dalle precedenti sanatorie. Il ministro dell’Economia ha ribadito che l’obiettivo è evitare di concedere ulteriori opportunità a chi ha già usufruito delle definizioni agevolate senza rispettarne le condizioni. In passato, infatti, molti contribuenti hanno presentato domanda senza versare neppure la prima rata, sfruttando i benefici immediati della rottamazione – come il blocco delle azioni esecutive e il rilascio del Durc – senza l’intenzione di saldare i debiti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

rottamazione quinquies possibile svolta dal 2026 esclusi i decaduti dalle precedenti sanatorie ma salvini riaccende le speranze

© Laprimapagina.it - Rottamazione quinquies, possibile svolta dal 2026: esclusi i decaduti dalle precedenti sanatorie, ma Salvini riaccende le speranze

In questa notizia si parla di: rottamazione - quinquies

Manovra 2026, rottamazione quinquies all’esame della maggioranza: il piano di Salvini

Il piano del governo per la rottamazione quinquies delle cartelle fiscali

Rottamazione quinquies e Irpef, il governo pensa a un doppio taglio

Rottamazione quinquies, possibile svolta dal 2026: esclusi i decaduti dalle precedenti sanatorie, ma Salvini riaccende le speranze; Rottamazione quinquies 2026: cartelle cancellate, 120 rate, zero interessi; Rottamazione quinquies in arrivo, chi può aderire e da quando.

rottamazione quinquies possibile svoltaRottamazione Quinquies 2026: come funziona, chi può aderire e cosa cambia davvero - Rottamazione Quinquies nella Legge di Bilancio 2026: regole più rigide, vantaggi reali e nuove esclusioni. Si legge su commercialista.it

rottamazione quinquies possibile svoltaRottamazione quinquies, cartelle 2000–2023: tra rate decennali e stralci parziali cosa cambia davvero - Cartelle 2000–2023 nella rottamazione quinquies: rate decennali, possibili cancellazioni dei piccoli debiti e novità per i contribuenti. Come scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Rottamazione Quinquies Possibile Svolta