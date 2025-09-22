Rottamazione 5 la maggioranza prende tempo in attesa della manovra Solo un emendamento alla proposta della Lega

Un solo emendamento, di Forza Italia, che non entra nel merito dei nodi emersi negli ultimi mesi: il numero delle rate, la possibile stretta sui debitori seriali, quando far scattare la decadenza dal beneficio. Di fatto la maggioranza si ferma sulla nuova rottamazione (la quinta) proposta dalla Lega, in attesa della legge di Bilancio. Sono 114 nel complesso le proposte depositate in commissione Finanze del Senato, ma i contributi arrivano solo (o quasi) dalla opposizioni. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo di fatto rimanda la questione: “Ascoltiamo un po’ tutti ma vediamo di far quadrare tutto con i numeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

