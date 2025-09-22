Rotondi difende Alaia | Piena fiducia nella correttezza del consigliere
“Conosco Enzo Alaia da quando era un ragazzo, e sono certo della sua totale estraneità agli addebiti diffusi in queste ore, confido che saprà dimostrare la propria correttezza e gli faccio i migliori auguri per la sua campagna elettorale”. Così Gianfranco Rotondi commenta la notizia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: rotondi - difende
Haaland è un leader indiscusso del City, un uomo squadra. Non è affatto il goleador che gioca solo per sé. Il norvegese non si limita a segnare: corre, difende e incoraggia i compagni. La sua intelligenza calcistica, la rapidità e la forza lo rendono fondamental - facebook.com Vai su Facebook
Rotondi difende Alaia: Piena fiducia nella correttezza del consigliere.