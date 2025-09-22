Rotondi difende Alaia | Piena fiducia nella correttezza del consigliere

Avellinotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Conosco Enzo Alaia da quando era un ragazzo, e sono certo della sua totale estraneità agli addebiti diffusi in queste ore, confido che saprà dimostrare la propria correttezza e gli faccio i migliori auguri per la sua campagna elettorale”. Così Gianfranco Rotondi commenta la notizia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

