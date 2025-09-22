rotary firenze cento anni da quella firma

Firenze, 22 settembre 2025 - Una firma apposta cento anni fa da un gruppo di professionisti sorridenti, prima di tutto amici, attorno ad un tavolo rigorosamente tondo. Era il 7 marzo del 1925. Il 21 settembre sarebbe arrivato il riconoscimento ufficiale da parte del Rotary International del Rotary Club Firenze, tornato ieri protagonista di una serata dal respiro civile e internazionale, celebrata all’Istituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze. Ad aprire l’incontro è stato il presidente Gabriele Cané, affiancato dal generale di brigata aerea Edi Turco, ricordando il valore di un’eredità che continua a produrre azioni concrete: “Questa è la festa del Rotary Firenze, ma anche del Rotary a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

