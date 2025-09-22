Comunicato del consigliere comunale Michele Menchetti (quello che ancora s’illude che ad Arezzo gli alberi non sian roba da estinzione). “Eccoli di nuovo! Questi della Giunta, che se vedon un albero si fanno prendere da pruriti da motosega, son tornati all’attacco. Stavolta è toccato al parcheggio Rossellino: zac, alberi giù come birilli. Solita storia: zero informazione ai cittadini, zero relazione di agronomi, zero compensazioni. l’unica cosa che abbonda è lo zero di sensibilità ambientale. Tanto già lo sappiamo cosa ci racconteranno: – ‘L’abbiamo fatto per la vostra sicurezza’. – ‘E in fondo eran solo due alberelli’. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rossellino, al parcheggio crollan gli alberi (e la pazienza degli aretini)