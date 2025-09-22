Roseto Valfortore ospita ‘Sapori d' Autunno - Festa del Tartufo Nero Uncinato’

Il 4 e 5 ottobre Roseto Valfortore ospiterà ‘Sapori d'Autunno - Festa del Tartufo Nero Uncinato’, una rassegna interamente dedicata al tartufo nero Tuber Uncinatum, eccellenza gastronomica del territorio. Due giornate ricche di incontri, degustazioni, escursioni e spettacoli, per celebrare uno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

TARTUFO ‘Sapori d’Autunno’ a Roseto Valfortore: due giorni dedicati al Tartufo Nero Uncinato - La manifestazione offrirà degustazioni, escursioni, spettacoli e incontri culturali, celebrando uno dei prodotti più pregiati del territorio. Scrive statoquotidiano.it

Roseto Valfortore: tesoro d’Italia tra storia, sapori e tradizioni - Il borgo, immerso in un paesaggio incantato tra montagne e valli, ha mantenuto intatta la sua autenticità nel corso dei secoli. Secondo siviaggia.it