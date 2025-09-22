Rosa al completo tranne che per Stengs | Credo che l’infortunio sia stato grave
La partita di Napoli apre una settimana nel quale il Pisa scenderà in campo ogni tre giorni. Per questo motivo è lecito pensare che Alberto Gilardino possa attingere quasi alla totalità della propria rosa. Una rosa al completo, al netto di Stengs, per il quale sale l’attesa per l’esito degli esami ai quali si è sottoposto in seguito al problema all’adduttore accusato nell’allenamento di venerdì. "Credo che l’infortunio sia stato grave" ha detto l’allenatore in conferenza stampa. Da quanto filtra, nella migliore delle ipotesi l’olandese potrebbe star fuori dalle due alle quattro settimane, portandolo così nuovamente in campo dopo la sosta per le nazionali di ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: rosa - completo
Un completo rosa di una delle più grandi maison francesi, gioielli ereditati da Diana e un cappello british: la principessa unisce moda e diplomazia
Intercomunale Beverino, rosa quasi al completo
Festa di santa Rosa: il programma completo degli eventi religiosi
Il calciatore ha firmato dopo essersi svincolato, al termine della scorsa stagione, dalla Sampdoria. Adesso la rosa di Pippo Inzaghi è davvero al completo - facebook.com Vai su Facebook
Rosa al completo tranne che per Stengs : Credo che l’infortunio sia stato grave.
Rosa al completo tranne che per Stengs : "Credo che l’infortunio sia stato grave" - Anche Denoon non si è allenato, ma le sue condizioni non preoccupano. Lo riporta sport.quotidiano.net