Rosa al completo tranne che per Stengs | Credo che l’infortunio sia stato grave

La partita di Napoli apre una settimana nel quale il Pisa scenderà in campo ogni tre giorni. Per questo motivo è lecito pensare che Alberto Gilardino possa attingere quasi alla totalità della propria rosa. Una rosa al completo, al netto di Stengs, per il quale sale l’attesa per l’esito degli esami ai quali si è sottoposto in seguito al problema all’adduttore accusato nell’allenamento di venerdì. "Credo che l’infortunio sia stato grave" ha detto l’allenatore in conferenza stampa. Da quanto filtra, nella migliore delle ipotesi l’olandese potrebbe star fuori dalle due alle quattro settimane, portandolo così nuovamente in campo dopo la sosta per le nazionali di ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

