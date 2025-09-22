Ronaldo Day gli auguri dell’Inter al Fenomeno

Il Fenomeno spegne ufficialmente 49 candeline. Sul sito internet della società nerazzurra è il Ronaldo Day, l’Inter fa gli auguri a Luis Nazario da Lima anche sui social. In particolare su Instagram, con una carrellata fotografica e un reel con le migliori giocate nerazzurre dello storico numero nove interista. Ronaldo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ronaldo Day, gli auguri dell’Inter al Fenomeno

