Roma Ziolkowski out contro il Nizza | il motivo

Sololaroma.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 scatterà ufficialmente l’avventura europea della Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata all’ Allianz Riviera contro il Nizza per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Il tecnico giallorosso può sorridere: sia Mario Hermoso che Wesley hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e dovrebbero essere regolarmente a disposizione. Ziolkowski assente in Europa League. Chi invece non sarà della partita è Jan Ziolkowski. Il difensore polacco sconterà una squalifica rimediata con il Legia Varsavia nei preliminari di Conference League contro l’Hibernian, e non potrà quindi prendere parte al match di Nizza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma ziolkowski out contro il nizza il motivo

© Sololaroma.it - Roma, Ziolkowski out contro il Nizza: il motivo

In questa notizia si parla di: roma - ziolkowski

Calciomercato Roma, offerta per Ziolkowski: occhio all’Udinese

Jan Ziolkowski, chi è il giovane difensore che piace alla Roma

Calciomercato Roma, Massara preme per Ziolkowski: previsti nuovi contatti con il Legia Varsavia

Verso Nizza - Roma, Gasperini recupera Wesley: oggi si è allenato in gruppo; Trigoria, la ripresa in vista del Toro. Mercato, piace Koulierakis. Si scalda Tsimikas; Fabio Silva, Massara vuole lo sconto. Ziolkowski in settimana a Trigoria.

Lazio-Roma 0-1, gol e highlights: Pellegrini decide il derby - 1 il 30 aprile 2017 (doppietta di Keita Baldé e una rete di Dusan Basta per i biancocelesti e un gol di ... Da sport.sky.it

roma ziolkowski out controGALLERY - Roma in campo a Trigoria: presenti Ziolkowski e Tsimikas. C'è Wesley - Primo allenamento anche per il terzino sinistro greco, lavoro in gruppo per il laterale brasiliano ... Scrive ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Ziolkowski Out Contro