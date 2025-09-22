Roma Ziolkowski out contro il Nizza | il motivo
Mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 scatterà ufficialmente l’avventura europea della Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata all’ Allianz Riviera contro il Nizza per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Il tecnico giallorosso può sorridere: sia Mario Hermoso che Wesley hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e dovrebbero essere regolarmente a disposizione. Ziolkowski assente in Europa League. Chi invece non sarà della partita è Jan Ziolkowski. Il difensore polacco sconterà una squalifica rimediata con il Legia Varsavia nei preliminari di Conference League contro l’Hibernian, e non potrà quindi prendere parte al match di Nizza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
