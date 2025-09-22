Roma Wesley recupera | allenamento in gruppo verso il Nizza

Arrivano notizie confortanti da Trigoria per Gian Piero Gasperini in vista dell’esordio stagionale della Roma in Europa League contro il Nizza, in programma mercoledì alle 21:00 all’ Allianz Riviera. Dopo il forfait nel derby per un problema gastrointestinale, Wesley è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni nella seduta odierna e sarà quindi a disposizione del tecnico giallorosso. Non mancano però le assenze: Dybala e Bailey restano fermi ai box a causa dei rispettivi infortuni muscolari. Out anche Vasquez, escluso dalla lista UEFA. La rifinitura è fissata per domani alle 15:00 al Fulvio Bernardini, al termine della quale la squadra partirà per la Francia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

