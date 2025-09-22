Arrivano notizie confortanti da Trigoria per Gian Piero Gasperini in vista dell’esordio stagionale della Roma in Europa League contro il Nizza, in programma mercoledì alle 21:00 all’ Allianz Riviera. Dopo il forfait nel derby per un problema gastrointestinale, Wesley è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni nella seduta odierna e sarà quindi a disposizione del tecnico giallorosso. Non mancano però le assenze: Dybala e Bailey restano fermi ai box a causa dei rispettivi infortuni muscolari. Out anche Vasquez, escluso dalla lista UEFA. La rifinitura è fissata per domani alle 15:00 al Fulvio Bernardini, al termine della quale la squadra partirà per la Francia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Wesley recupera: allenamento in gruppo verso il Nizza